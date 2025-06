Marlen Reusser bleibt in Gelb, Tagessieg an Elisa Balsamo

Marlen Reusser behält ihren knappen Vorsprung auf Verfolgerin Demi Vollering vor der letzten Etappe. Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Den Sieg im 123,1 km langen Teilstück am Samstag von Oberkirch nach Küssnacht am Rigi der Tour de Suisse sichert sich die Italienerin Elisa Balsamo im Sprint eines kleinen Hauptfeldes. Zweite wird die Niederländerin Mischa Bredewold, die sich nur um wenige Zentimeter geschlagen geben muss, Dritte die Zürcherin Noemi Rüegg. Demi Vollering reiht sich an fünfter und Marlen Reusser an sechster Stelle ein.

Damit bleibt es im Kampf um den Gesamtsieg zwischen den zwei klar stärksten Fahrerinnen Reusser und Vollering im Feld extrem spannend. Die drittklassierte Polin Katarzyna Niewiadoma liegt bereits 1:23 Minuten zurück. Hinter der letztjährigen Tour-de-France-Siegerin folgt die Genferin Elise Chabbey (1:57 zurück).

In der Schlussetappe sind auf den 129,4 km mit Start und Ziel in Küssnacht am Rigi vier kategorisierte Anstiege zu absolvieren. Zweimal geht es dabei zum Michaelskreuz hinauf, wobei die Fahrerinnen auf knapp 4 km 350 Höhenmeter zu überwinden haben. Anschliessend geht es vom obersten Punkt bis ins 15 km entfernte Ziel fast ausschliesslich bergab. Reusser hat einen knappen Vorsprung von drei Sekunden auf ihre ehemalige Teamkollegin in der Gesamtwertung.