Noemi Rüegg erreicht in der 1. Etappe der Tour de Romandie Féminin den vierten Platz. Die 23-jährige Zürcherin kommt zeitgleich mit der Siegerin Elisa Balsamo ins Ziel.

Vierter Platz zum Auftakt: Noemi Rüegg verpasst das Podest bei der Tour der Romandie Féminin knapp. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noemi Rüegg verpasst das Podest in der 1. Etappe der Tour de Romandie Féminin knapp. Die Zürcherin wird in dem von der Italienerin Elisa Balsamo gewonnenen Teilstück mit Ziel in Lausanne Vierte.

Die 23-jährige Rüegg, die schon bei den Olympischen Spielen in Paris mit Rang 7 überzeugt hat, erreicht das Ziel nach 134 Kilometern in der Kommune La Grande Béroche am Neuenburgersee gestarteten Etappe zeitgleich mit der Siegerin.

Ganz vorne duellieren sich zwei Weltmeisterinnen um den Sieg. Balsamo, vor drei Jahren Titelgewinnerin, setzt sich gegen die amtierende Trägerin des Regenbogen-Trikots, die Belgierin Lotte Kopecky, durch. Vor Rüegg klassiert sich auch die Deutsche Liane Lippert.

Demi Vollering beendet den Auftakt der dreitägigen Veranstaltung auf Platz 8. Die Holländerin, im Vorjahr Gesamtsiegerin, gilt erneut als erste Anwärterin auf den Tour-Sieg.

Vorentscheidend im Kampf um den Gesamtsieg könnte die 2. Etappe sein, die am Samstag über 102 Kilometer von Chippis nach Vercorin führt. Der finale Anstieg hinauf zum Walliser Ferienort ist knapp 10 Kilometer lang und weist eine durchschnittliche Steigung von 8,2 Prozent auf.