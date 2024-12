Seine Zukunft ist geregelt: Jan Christen. Foto: Sven Thomann

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jan Christen hat seinen Vertrag mit dem Team UAE Emirates frühzeitig um weitere drei Jahre bis Ende Saison 2030 verlängert. Der 20-jährige Aargauer gilt als Schweizer Rad-Juwel der Zukunft.

Zuletzt an der Heim-WM in Zürich gewann Christen, der heuer drei Tagessiege auf der World Tour feierte, Zeitfahr-Bronze in der U23-Kategorie.

Als Junior holte Christen als Weltmeister im Radquer, Europameister auf der Strasse, WM-Zweiter im Mountainbike und Schweizer Meister in den Disziplinen Bahn, Radquer, Mountainbike und Zeitfahren schon viele Titel und Medaillen.