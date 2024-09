Kurz zusammengefasst Lotte Kopecky gewinnt erneut den Strassen-Titel

Schweizer Team trauert um Muriel Furrer vor dem Rennen

Die 28-jährige Lotte Kopecky setzt sich nach 154,1 km bei Regen und Kälte im Sprint einer Sechser-Gruppe vor der Amerikanerin Chloé Dygert und der Italienerin Elisa Longo Borghini durch.

Für Kopecky ist es der zweite Strassen-Titel in Folge. Ihren Sieg widmet sie im Interview nach dem Rennen der verstorbenen Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer (†18): «Ich möchte mein Beileid an die Familie von Muriel Furrer aussprechen. Die Schweigeminute vor dem Rennen mit den weinenden Schweizerinnen war sehr hart. Dieser Titel ist auch für sie», so die sichtlich betroffene Belgierin.

Vor dem Start wurde eine Schweigeminute für Furrer durchgeführt. Das Schweizer Team hielt sich in den Armen, die Betroffenheit ist riesig.

Rüegg verpasst Top Ten

Auch Noemi Rüegg macht keinen Hehl aus ihren Gefühlen: «Das war das härteste Rennen meines Lebens.» Als die 23-jährige Zürcherin dies sagt, steht sie schlotternd in der Mixed Zone am Sechseläutenplatz. Soeben hat sie das WM-Strassenrennen auf Platz elf beendet. «Ich hätte letztes Jahr nicht geglaubt, dass ich so etwas erreichen könnte. Es zeigt, dass ich in der Weltspitze angekommen bin», sagt sie. Und ergänzt sofort: «Aber eigentlich ist das alles zweitrangig.»

Was sie meint, ist klar: Der tragische Tod Furrer ging ihr und ihren Teamkolleginnen durch Mark und Bein. «Es waren zwei sehr schwierige Tage. Zwischendurch habe ich im Rennen an Muriel gedacht. Letztlich war es einfach schön, ins Ziel zu kommen und die Familie in den Arm zu nehmen.» Immerhin: Sie habe die Atmosphäre aufsaugen können. «Die Stimmung am Zürichberg war super. Ich habe es versucht, zu geniessen und konnte alles auch aufsaugen. So etwas, ein Rennen mitten durch Zürich, werde ich wohl nie mehr erleben.»

Zum Rennen: Die Olympia-Siebte Rüegg hält – von ihren Teamkolleginnen hervorragend unterstützt – bis in die Schlussrunde mit den Favoritinnen mit, ehe sie abreissen lassen muss. Die 23-jährige Zürcherin lässt den Kopf aber nicht hängen. Sie kommt mit dem ersten grösseren Feld ins Ziel und sprintet hinter der Ungarin Blanka Vas auf besagten 11. Platz.

Auch Elise Chabbey (23.), die nach ihrem schweren Sturz an der Tour de France nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte ist, und Elena Hartmann (40.) fahren das Rennen bei garstigsten Bedingungen zu Ende.

Vollering enttäuscht

Grosse Verliererinnen eines bis zum Ende äusserst spannenden Rennens sind die Topfavoritin Demi Vollering, die weiter auf ihren ersten WM-Titel auf der Strasse wartet, und das gesamte holländische Team. Obwohl an der Spitze lange am zahlreichsten vertreten, agiert das eigentlich stärkste Team taktisch geradezu dilettantisch. Vollering kommt nicht weg und bleibt im Sprint als Fünfte nicht ganz überraschend chancenlos.

Stattdessen holt die US-Amerikanerin Chloé Dygert nach einem Horrorsturz an der WM 2020 ihre erste Einzelmedaille im Strassenrennen. Sie war bisher in Zeitfahren, wo sie Olympia-Bronze gewann, stärker. Longo-Borghini fügt ihrer Medaillensammlung eine weitere Bronzemedaille hinzu – nach Olympia 2016 und 2021 sowie WM 2012 und 2020.