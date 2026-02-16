Disqualifiziert – Christen verliert Podestplatz

Die Rennjury sieht beim Sturz von Maxim Van Gils im Endspurt die Schuld bei Jan Christen, weswegen dem Aargauer in Spanien der dritte Platz abgesprochen wird.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jan Christen belegt in der Europe Tour beim Eintagesrennen «Clasica Jaen» im spanischen Ubeda zunächst den 3. Rang, wird danach allerdings disqualifiziert.

Der Aargauer kommt nach dem drei Kilometer langen Schlussanstieg mit 150 m Höhendifferenz zeitgleich mit dem Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock als Zweiter und Dritter ins Ziel. Allerdings hat der Schweizer im Endspurt Maxim Van Gils in die Bande gedrängt, worauf der Belgier stürzt. Van Gils bleibt lange am Boden, schafft es nach Angaben des Teams aber eigenständig zum Mannschafts-Bus.

An der Spitze hat sich Christens UAE-Teamkollege Tim Wellens bereits 60 km vom dem Ziel abgesetzt. Pidcock, Christen und Van Gils verkürzen den Abstand noch auf 20 Sekunden, danach beginnt das Taktieren.