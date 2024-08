Linda Indergand hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Seraina Leugger ersetzt die Urnerin beim Cross-Country-Rennen an der WM.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Urnerin Linda Indergand muss auf die Teilnahme an den am Mittwoch beginnenden Mountainbike-Weltmeisterschaften in Andorra verzichten.

Die Dritte des olympischen Rennens von 2021 in Tokio erlitt bei einem Trainingssturz einen Schlüsselbeinbruch. Für Indergand geht die 25-jährige Baselbieterin Seraina Leugger im Cross-Country an den Start.