Die Schweizer Strassen-Meisterschaften 2026 finden im Jura statt. Courtételle bei Delsberg ist Start- und Zielort für Zeitfahren und Strassenrennen.

Die Schweizer Radsport-Meisterschaften 2026 finden im Jura statt. Auf dem Bild: Marc Hirschi. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die nationalen Strassenmeisterschaften werden nächsten Sommer im Jura ausgetragen. Der Start und das Ziel der Einzelzeitfahren am Donnerstag, 25. Juni, sowie der Strassenrennen am darauffolgenden Wochenende liegen in Courtételle, unweit von Delsberg.

Die Strassenmeister werden auf einem 17 km langen und hügeligen Rundkurs ermittelt, der bis zu elfmal befahren wird.