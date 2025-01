Die Rad-Saison 2025 wurde erfolgreich lanciert: Noemi Rüegg gewinnt die Tour Down Under, die Rundfahrt in Australien.

Rad-Profi Noemi Rüegg gewinnt die Tour Down Under. Foto: GIAN EHRENZELLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noemi Rüegg lanciert die Rad-Saison 2025 aus Schweizer Sicht perfekt. Die Zürcherin gewinnt zum Auftakt der World Tour der Frauen in Australien die Tour Down Under.

Einen Tag nach ihrem ersten Etappensieg auf höchster Stufe kürt sich Rüegg auch erstmals in ihrer noch jungen Karriere zur Gesamtsiegerin einer Rundfahrt. Die 23-Jährige aus dem Team EF Education-Cannondale wehrt am dritten Tag alle Angriffe der Konkurrenz ab und sprintet am Ende der 105,9 km langen Schlussetappe sogar noch auf Platz 3. Gewonnen wird das Teilstück durch die Adelaide Hills rund um Stirling von der zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Chloé Dygert aus den USA.

«Es war eine ziemliche Herausforderung heute. Ich war den ganzen Tag sehr nervös, weil ich das Leadertrikot unbedingt nachhause bringen wollte. Dass ich es geschafft habe, macht mich super glücklich», freut sich Rüegg im Siegerinterview. Die Schweizer Meisterin sieht sich mit Blick auf das weitere Jahr auf dem richtigen Weg: «Ich weiss jetzt, dass ich im Winter die richtigen Dinge gemacht habe. Darauf kann ich aufbauen.»

Rüegg entscheidet die Gesamtwertung mit 13 Sekunden Vorsprung auf die Holländerin Silke Smulders für sich. Elise Chabbey, die zweite Schweizerin, verbessert sich dank dem Gewinn einer Bonussekunde noch um zwei Positionen in den 5. Schlussrang.