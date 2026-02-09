Mauro Schmids beeindruckende Frühform hält an. Im Oman ist er nun im Leader-Trikot unterwegs.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mauro Schmid (26) präsentiert sich nach seinem zweiten Gesamtrang an der Tour Down Under auch bei den Rennen in Oman in hervorragender Verfassung früh in der Saison.

Am Freitag hatte sich der Schweizer Meister in der zur Pro Tour gehörenden Muscat Classic im Zweiersprint gegen den Briten Adam Yates durchgesetzt. Tags darauf begann die ebenfalls Pro-Tour-kategorisierte Oman-Rundfahrt. Am Montag gewinnt Schmid nun die dritte von fünf Etappen und schlüpft zugleich ins Leadertrikot.

Der 26-jährige Zürcher Unterländer ist im Bergaufsprint eines Quartetts der Schnellste, in der Gesamtwertung liegt er vier Sekunden vor dem zweitplatzierten Italiener Christian Scaroni.