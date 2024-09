Van Till holt zweite Medaille an der Heim-WM

Van Till holt zweite Medaille an der Heim-WM

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie an den Paralympics: Celine van Till (links) gewinnt Silber, Emma Lund Gold. Foto: ENNIO LEANZA

Es ist dies bereits die achte Medaille für die Schweiz an diesen Titelkämpfen. Deren sechs gehen auf das Konto des Para-Sports.

Die 33-jährige Westschweizerin erreichte das Ziel am Sechseläutenplatz nach 31,8 km mit einer Minute Rückstand auf Emma Lund. Die Dänin ist nach dem Olympiasieg auch Weltmeisterin und erfolgreiche Titelverteidigerin. Celine van Till hatte am Dienstag Gold im Zeitfahren gewonnen. Von den Paralympics kehrte die Genfer Grossrätin mit zwei Silbermedaillen zurück.

In der Kategorie T2 auf dem Dreirad gingen am Freitagmorgen vier Para-Sportlerinnen an den Start.