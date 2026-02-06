Verletzungs-Schock um Ex-Rad-Weltmeister Mads Pedersen: Der Däne stürzt bei der 1. Etappe der Valencia-Rundfahrt schwer und erleidet Brüche an Handgelenk und Schlüsselbein. Seine Ausfallzeit ist unklar.

Darum gehts Mads Pedersen stürzt schwer bei Volta Comunitat Valenciana am 5. Februar

Der Däne wurde bereits an Handgelenk und Schlüsselbein operiert

Sturz ereignete sich 30 Kilometer vor dem Ziel der 1. Etappe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Schlechter kann eine neue Saison nicht lanciert werden: Mads Pedersen (30), Weltmeister von 2019, stürzte am Mittwoch auf der ersten Etappe der Volta Comunitat Valenciana schwer. Wie sein Team Lidl-Trek mitteilte, brach sich der Däne dabei das linke Handgelenk und das rechte Schlüsselbein.

Der Däne wurde bereits am Donnerstag operiert – über die genaue Ausfallzeit informiert der Radstall nicht. Auch Gesundheitsupdates soll es nur bei Bedarf geben. «Es hat für das Team höchste Priorität, sicherzustellen, dass Mads die bestmögliche Versorgung bekommt. Der Fokus wird sofort auf eine erfolgreiche Erholung gelegt, um die Probleme hinsichtlich seiner Saisonziele zu minimieren.»

Der Sturz soll sich rund 30 Kilometer vor dem Ziel der Auftaktetappe ereignet haben. TV-Kameras fingen den Unfall allerdings nicht ein. Wann der 27-Jährige ins Renngeschehen zurückkehren kann, bleibt unklar. Seine Frühlingssaison steht allerdings mehr als nur auf der Kippe.