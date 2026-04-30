Tadej Pogacar setzt sich bei der zweiten Etappe der Tour de Romandie knapp durch. Der Schweizer Mauro Schmid muss die Rundfahrt aufgeben.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die zweite Etappe der Tour de Romandie wird erneut im Sprint entscheiden, wie bereits am Vortag ist Tadej Pogacar (27) der Schnellste und sichert sich den Tagessieg. Der Rad-Superstar setzt sich auf den letzten Meter gegen den Franzosen Dorian Godon (29) durch und verteidigt so das Maillot Jaune.

Während der 173,1 Kilometer, die von Rue im Kanton Freiburg bis nach Vucherens im Waadtland führte, gibt es immer wieder Ausreissergruppen, der Schweizer Roland Thalmann (32) ist vorne mit dabei und sichert sich so genug Zähler in der Bergwertung, um bei der dritten Etappe im gepunkteten Trikot antreten zu dürfen. Für weniger erfreuliche Nachrichten aus Schweizer Sicht sorgt Mauro Schmid (26), der die zweite Etappe aufgeben muss. Daher ist der 26-Jährige von der restlichen Tour ausgeschlossen, Grund für die Aufgabe ist eine kleinere Bronchitis.

Für die dritte Etappe steht morgen eine Rundfahrt an. Das Feld startet in Orbe VD, fährt dann 176,6 Kilometer und kommt am Schluss wieder in der Waadtländer Gemeinde an.