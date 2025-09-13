1/4 Schweizer Jubel im Cross-Country der U23. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Nachwuchs-Mountainbiker Finn Treudler hat der Schweiz an der Mountainbike-WM in Crans-Montana VS die zweite Goldmedaille beschert. Der 22-jährige Zürcher triumphiert in der U23-Kategorie im olympischen Cross-Country mit fast einer Minute respektive mehr als zwei Minuten Vorsprung vor dem Kanadier Cole Punchard und dem Dänen Gustav Pedersen.

Für Treudler, der auch im Weltcup dominiert, ist es die dritte Medaille an den Titelkämpfen im Wallis. Im Shorttrack gewann er Silber, im Team-Wettkampf Bronze.