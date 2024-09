Björn Lindroos Redaktor Sport und People

Der Radsport erlebt derzeit schwarze Tage. Kurz nachdem die Schweizerin Muriel Furrer (†18) bei der WM in Zürich nach einem schweren Unfall verstirbt, kommt aus Holland bereits die nächste Todesmeldung.

Wie der holländische Radsportverband KNWU bekannt gibt, ist Radfahrer Bas van Belle (†24) am Freitag verstorben. Zur Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Laut Mitteilung des Verbandes kommt der Tod unerwartet.

«Der KNWU hat mit grosser Niedergeschlagenheit und Traurigkeit vom unerwarteten Tod von Bas van Belle erfahren. Wir betrauern seinen Verlust, Bas hinterlässt eine grosse Lücke in der Welt des Radsports. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie – insbesondere bei seinen Eltern und seinen Geschwistern Lisa und Loe – seinen Freunden und allen, die Bas kannten. Wir werden ihn als warmherzigen und freundlichen Menschen sowie als talentierten Radsportler in Erinnerung behalten», heisst es weiter.

Die Umstände, die zu seinem Ableben sind unklar: Das holländische Rad-Talent Bas van Belle stirbt im Alter von 24 Jahren. Foto: Instagram / @basvbelle

Auch Geschwister sind Radfahrer

Bas van Belle war Teil des Rad-Teams Wielerploeg Groot Amsterdam. 2023 wurde er Dritter bei der Tour de Okinawa in Japan und auch bei der Etappe des Course Cycliste de Solidarnosc in Polen fuhr er auf den dritten Platz.

Der Holländer stammt aus einer regelrechten Radsportfamilie: Sein jüngerer Bruder ist Rad-Star Loe van Belle (22), der für Team Viseca fährt. Und Schwester Lisa (20) gewann bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze im Madison-Wettbewerb (Bahnradfahren im Duo). Jetzt trauern sie um ihren Bruder.