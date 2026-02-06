Marlen Reusser stürzt bei UAE-Tour

Auf der zweiten Etappe der UAE-Tour kommts kurz vor dem Ziel zu einem Massensturz. Darin verwickelt ist auch die Schweizerin Marlen Reusser.

Pech für Marlen Reusser: Die Weltmeisterin im Zeitfahren muss auf der zweiten Etappe der UAE-Tour bei der Flamme Rouge zu Boden.

Die 34-jährige Bernerin muss im Spital am Knie genäht werden. Zudem lässt sie sich die lädierte Schulter untersuchen. Wie es für sie weitergeht, ist noch unklar.

Gewonnen wird auch das zweite Teilstück der UAE-Tour von der Holländerin Lorena Wiebes.