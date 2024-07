Norweger stürzt bei Österreich-Rundfahrt auf Abfahrt

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 André Drege beim Prolog der Österreich-Rundfahrt am vergangenen Dienstag. Vier Tage später lebt er nicht mehr.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Traurige Stille, Unfassbarkeit nach der Königsetappe an der Österreich-Rundfahrt. Schon wieder kommt ein Rad-Profi bei einer Abfahrt ums Leben. Der Norweger André Drege (†25) war auf der Königsetappe am Samstag so schwer gestürzt, dass er seinen Verletzungen erlag. Die Tragödie ereignet sich ein Jahr und einen Monat nach dem tragischen Tod von Gino Mäder (†26) an der Tour de Suisse.

Die Organisatoren sind erschüttert: «In tiefer Trauer und mit schweren Herzen müssen wir den Tod von André Drege vermelden. In der Folge eines sehr ernsten Crashs auf der Abfahrt vom Grossglockner erlitt André schwere Verletzungen. Wir sind am Boden zerstört nach diesem tragischen Unfall.» Es passierte in der Abfahrt am höchsten Berg Österreichs hinunter nach Heiligenblut in Kärnten. Also schon wieder in den Alpen, offenbar auf einer sehr schnellen Passage auf der Hochalpenstrasse. Drege war in der Ausreissergruppe unterwegs.

Die Tränen im Ziel, Anteilnahme an der Tour

Wie die «Krone» schreibt, wurde Drege mit einem Rettungshubschrauber geborgen. Im Ziel waren «Teamkollegen von Drege, seine Betreuer und auch viele aus anderen Mannschaften waren völlig aufgelöst in Tränen zu beobachten», berichtet die österreichische Presseagentur «APA». Der Sieg von Zeitfahr-Spezialist Filippo Ganna (It, 27) rückt völlig in den Schatten des Unglücks.

Die Anteilnahme der anderen Teams in der Radwelt ist gross. Auch bei der parallel laufenden Tour de France. Vom Team Intermarché-Wanty, bei dem der Eritreer Biniam Girmay am Samstag seinen zweiten Sprintsieg einfährt, lautet die Nachricht so: «Wir sind erschüttert vom Tod unseres Rad-Kollegen André Drege, er hatte eine wundervolle Karriere vor sich.» Tatsächlich war Drege diesen Frühling stark unterwegs, er hatte in Griechenland die Gesamtwertungen von zwei Rundfahrten gewonnen. Drege fuhr für das drittklassige Team Coop-Repsol aus seinem Heimatland.

Familie in Entscheid über Rundfahrt einbezogen

Im Zielraum der Tour de France gibt auch der norwegische Sprint-Altstar Alexander Kristoff (37) Auskunft. Der norwegische Rundfunk NRK zitiert Dreges Landsmanns Bedenken: «Es scheint, dass solche Dinge immer häufiger passieren.»

Die Tour de Suisse ging nach der Tragödie letztes Jahr weiter. Ob das auch in Österreich der Fall sein wird mit der letzten Etappe am Sonntag, entscheiden gemäss «APA» die Familie von Drege und dessen Teammitglieder mit den Organisatoren am Sonntagmorgen.

