Noemi Rüegg mit starkem Start bei World Tour in Australien

Noemi Rüegg überzeugt beim Saisonstart in der World Tour der Frauen in Australien.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Noemi Rüegg zeigt sich in starker Frühform. Die Zürcherin aus dem Team EF Education-Oatly beendete die zweite Etappe der Tour Down Under über rund 130 Kilometer von Magill nach Paracombe auf dem 2. Platz.

In der ersten Etappe hatte Rüegg am Samstag den 4. Rang belegt. Somit liegt sie vor dem letzten Tag der Tour in der Gesamtwertung auf dem 3. Platz. Vor der 24-Jährigen liegen Ally Wollaston und Josie Nelson.

2025 hatte Rüegg die Tour Down Under gewonnen und ihren ersten Gesamtsieg in einer Rundfahrt gefeiert.