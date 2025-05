Tolpatschiger Fan löst Sturz vor Vuelta-Etappe aus

Das Feld mit den Radfahrerinnen während der vierten Vuelta-Etappe. Foto: Getty Images

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Was eigentlich ein lockerer Aufgalopp hätte werden sollen, entwickelt sich zum Schreckmoment. In der neutralen Phase der vierten Etappe – also bevor das Rennen offiziell gestartet wird – rollt das Feld gemütlich dahin. Doch dann tritt eine Frau vom Strassenrand plötzlich ein paar Schritte vor, offenbar auf der Suche nach einer besseren Sicht.

Der Schuss geht nach hinten los: Sie verliert das Gleichgewicht, fällt auf die Strasse runter – und kracht mit einer Fahrerin zusammen, die daraufhin zu Boden geht. Mehrere Athletinnen müssen scharf bremsen, um nicht ebenfalls zu stürzen.

TV-Kameras erfassen den Vorfall nicht – der offizielle Start ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt. Ein Fan am Streckenrand hält den Moment aber mit dem Handy fest. Das Video macht nun in den sozialen Netzwerken die Runde. Unklar ist, welche Fahrerin wegen der tolpatschigen Frau zu Bogen ging.

Die vierte Etappe der Vuelta Femenina führt am Mittwoch über 111 Kilometer von Pedrola nach Borja. Die siebentägige Spanien-Rundfahrt endet am Samstag. Im Gesamtklassement führt derzeit die Holländerin Femke Gerritse. Die Schweizerin Marlen Reusser liegt mit einem Rückstand von 33 Sekunden auf Rang 28.