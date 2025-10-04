Chabbey wieder knapp neben dem Podest

Die Topfavoritin Demi Vollering gewinnt an den Rad-Europameisterschaften in Südfrankreich im Strassenrennen solo ihren ersten Titel. Elise Chabbey wird wie an der WM Vierte.

Gut in Form, aber einmal mehr schlecht belohnt: Elise Chabbey. Foto: CYRIL ZINGARO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Elise Chabbey zeigte erneut ein starkes Rennen, wie vor einer Woche bei der WM in Ruanda wurde die Genferin mit dem 4. Platz aber schlecht belohnt. Ihr Rückstand auf den Bronzeplatz betrug allerdings über eine Minute. Drei der grossen Favoritinnen waren zu stark.

Tour-de-France- und Vuelta-Siegerin sowie dreifache WM-Medaillengewinnerin war Demi Vollering schon, nun gewann die 28-jährige Niederländerin aber erstmals einen Titel in einem Einzelrennen. Sie absolvierte die letzten 38 der 116 Kilometer von Privas nach Guilherand-Granges alleine und triumphierte 1:18 Minuten vor der Polin Kasia Niewiadoma und 1:24 Minuten vor ihrer Landsfrau Anna van der Breggen.

Neun der bisher zehn EM-Strassenrennen wurden von Niederländerinnen gewonnen. Noemi Rüegg klassierte sich im 20., Steffi Häberlin im 36. Rang. Marlen Reusser verzichtete nach einem wahren Mammutprogramm in den letzten Wochen auf einen Start.