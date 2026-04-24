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Giro-Sieger widmet Sieg verstorbenem Landsmann Muñoz (†30)
Quintana mit Himmel-Fingerzeig
Giro-Sieger widmet Sieg verstorbenem Landsmann Muñoz (†30)
Nairo Quintana widmet seinen Sieg bei der Vuelta Asturias seinem verstorbenen Landsmann Cristian Camilo Muñoz.
Publiziert: vor 43 Minuten
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