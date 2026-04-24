DE
FR
Abonnieren

Quintana mit Himmel-Fingerzeig
Giro-Sieger widmet Sieg verstorbenem Landsmann Muñoz (†30)

Nairo Quintana widmet seinen Sieg bei der Vuelta Asturias seinem verstorbenen Landsmann Cristian Camilo Muñoz.
Publiziert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Alles zum Radsport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen