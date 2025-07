Tim Wellens gewinnt die 15. Etappe der Tour de France in Carcassonne. Der 34-jährige Belgier riss erfolgreich aus einer Ausreissergruppe aus und siegt solo.

Pogacar bleibt in Gelb

1/5 Tim Wellens, der Helfer von Tadej Pogacar, darf jubeln: Erster Etappensieg an der Tour de France. Foto: Thibault Camus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Tim Wellens gewinnt die 15. Etappe der Tour de France in Carcassonne. Der 34-jährige Belgier reist erfolgreich aus einer Ausreissergruppe aus und siegt solo. Julian Alaphilippe holt für das Schweizer Tudor-Team mit dem 3. Rang einen Podestplatz. An der Spitze des Gesamtklassements gibt es keine Änderungen. Tadej Pogacar und Co. kommen mit mehreren Minuten Rückstand ins Ziel.

Wellens, der in der Regel aufs Gesamtklassement fährt und früher auch schon kleinere Rundfahrten für sich entschieden hat, setzt sich erstmals in einer Etappe der Tour de France durch. Im Giro und an der Vuelta ist er je schon zweimal erfolgreich gewesen.

Am Montag geniessen die Fahrer vor der Schlusswoche mit happigen Etappen in den Alpen einen Ruhetag. Der Belgier Wellens kann ihn am Nationalfeiertag Belgiens besonders geniessen.