Pogacar als Aushängeschild
Königsetappe in Freiburg: So sieht Tour de Romanide 2026 aus

Der Etappenplan für die diesjährige Tour de Romandie steht. Die sechstägige Rundfahrt in der Westschweiz findet vom 28. April bis 3. Mai statt.
Publiziert: vor 51 Minuten
Aktualisiert: vor 36 Minuten
Tadej Pogacar ist das Aushängeschild der diesjährigen Tour de Romandie.
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Jetzt ist klar, wo die Tour de Romandie 2026 genau durchführt. Die zur World Tour zählende Rundfahrt beginnt mit einem Prolog in Villars-sur-Glâne. In Martigny und in Orbe finden Rundstreckenrennen statt, dazwischen fährt der Tross von Rue nach Vucherens.

Die Königsetappe, die ausnahmslos auf Terrain des Kantons Freiburg ausgetragen wird, führt von Broc nach Charmey. Das abschliessende Teilstück beginnt in Lucens und endet in Leysin.

Insgesamt haben die Fahrer, zu denen Tadej Pogacar als Aushängeschild der diesjährigen Tour de Romandie gehört, 853,8 Kilometer und 14'183 Höhenmeter zurückzulegen.

