19. Etappe der Vuelta
Philipsen holt dritten Sieg, Vingegaard führt

Jasper Philipsen gewinnt die 19. Etappe der Vuelta und feiert seinen dritten Etappensieg. Jonas Vingegaard bleibt Gesamtführender mit 40 Sekunden Vorsprung auf Joao Almeida. Die Entscheidung fällt am Samstag in der letzten Bergetappe.
Publiziert: 18:10 Uhr
Aktualisiert: 18:33 Uhr
Jasper Philipsen feiert seinen dritten Etappensieg an der diesjährigen Vuelta.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Jasper Philipsen holt an der 80. Vuelta seinen dritten Etappensieg. Der Belgier setzt sich in der 19. Etappe nach 162 km von Rueda nach Guijuelo im Sprint des Feldes vor dem Dänen Mads Pedersen und Orluis Aular aus Venezuela durch. Für den 27-jährigen Philipsen ist es bereits der sechste Tagessieg bei der Spanien-Rundfahrt seit seiner Premiere im Jahr 2020.

Der Aargauer Fabio Christen spurtete als Siebenter bei seinem Grand-Tour-Debüt bereits zum vierten Mal unter die besten zehn.

Auf die Gesamtwertung hat das vorwiegend flache Teilstück keine Auswirkungen. Topfavorit Jonas Vingegaard liegt weiterhin 40 Sekunden vor dem portugiesischen Tour-de-Suisse-Sieger Joao Almeida und darf auf seinen ersten Vuelta-Sieg hoffen.

Die Entscheidung im Kampf um das Rote Trikot fällt am Samstag in der letzten Bergetappe – mit dem Ziel auf dem 2253 Meter hohen Bola del Mundo, dem Dach der diesjährigen Vuelta. Die dritte grosse Landesrundfahrt des Jahres nach dem Giro d'Italia und der Tour de France endet am Sonntag mit einem gut 100 km langen Schaulaufen nach Madrid.

