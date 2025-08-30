DE
Para-Cycling-WM
Handbiker Recher wiederholt Silber-Coup

Fabian Recher muss sich im Strassenrennen bei der Para-Cycling-WM einzig dem Franzosen Joseph Fritsch geschlagen geben.
Publiziert: 17:43 Uhr
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Wieder Silber: Fabian Recher (Archiv).
Foto: keystone-sda.ch
Keystone-SDA

Der Berner Handbiker Fabian Recher sichert sich bei den Para-Cycling-Weltmeisterschaften im belgischen Ronse zwei Tage nach der Silbermedaille im Zeitfahren auch im Strassenrennen den 2. Platz.

Von der ersten Runde an entwickelt sich ein spannendes Duell zwischen dem Spiezer und dem Franzosen Joseph Fritsch. Die beiden Handbiker setzen sich früh vom restlichen Feld ab. In der letzten Runde erhöht Fritsch beim Anstieg erneut das Tempo und distanziert Recher schliesslich um vier Sekunden.

«Ich wusste, dass Joseph bergauf sehr stark ist. Mein Ziel war es, möglichst lange dranzubleiben, damit wir gegenseitig vom Windschatten profitieren können», so Recher nach dem Rennen. Mit einem Rückstand von über einer Minute komplettiert der Österreicher Thomas Frühwirth das Podium. An der Heim-WM 2024 in Zürich hat dieser Fabian Recher noch auf Rang 3 verwiesen.

Der Zürcher Felix Frohofer wird Achter, Teamkollege Tobias Lötscher Elfter.

      Meistgelesen