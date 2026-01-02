OP und Saisonende

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Belgier Wout van Aert hat sich bei einem Sturz während eines Radquer-Rennens am Freitag eine «kleine Fraktur» am Knöchel zugezogen, die operiert werden muss. Dies teilte sein Team Visma-Lease a bike mit. Der 30-jährige Flame zog sich die Verletzung beim Exact Cross in Mol (Belgien) zu, als er bei Schneefall in einer Kurve stürzte. Die Radquer-Saison ist für den zehnfachen Etappensieger der Tour de France damit zu Ende.
