Michelle Andres staubt bei den Schweizer Meisterschaften dreimal Gold ab. (Archivbild) Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

An den Schweizer Meisterschaften im Bahnradsport in Grenchen sind pro Geschlecht vier Titel vergeben worden. Die Aargauer Olympiateilnehmerin Michelle Andres liess sich dabei in den Disziplinen Omnium, Ausscheidungsfahren und Punktefahren als Siegerin feiern. Im Scratch war Jasmin Liechti die Schnellste.

Bei den Männern gingen zwei der vier Titel an aufstrebende Nachwuchsathleten: Der 21-jährige Genfer Matteo Constant triumphierte im Omnium, der erst 19-jährige Zuger Mats Poot im Scratch. Derweil sicherte sich Olympiateilnehmer Alex Vogel im Ausscheidungsfahren den Titel, Noah Bögli war im Punktefahren der stärkste.