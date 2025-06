Schweizer Mountainbikerinnen zeigen starke Teamleistung

Die Schweizer Mountainbiker überzeugen beim Weltcup in Val di Sole. Nicole Koller verpasst als Vierte knapp das Podium, verteidigt aber ihren zweiten Gesamtrang. Fünf Schweizerinnen und fünf Schweizer landen in den Top Ten.

1/2 Nicole Koller zeigte erneut eine starke Leistung Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwar bleibt den Schweizer Mountainbikern am Weltcup im italienischen Val di Sole im Short Track ein Podestplatz verwehrt, allerdings überzeugen sie als Team. Bei den Frauen verpasst Nicole Koller ihren dritten Podestplatz in dieser Disziplin in diesem Jahr als Vierte um eine Sekunde. Dennoch verteidigt die 28-jährige Zürcherin ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter der fehlenden Britin Evie Richards. Hinter Koller klassieren sich mit Alessandra Keller (6.), Sina Frei (7.), Linda Indergand (8.) und Steffi Häberlin (9.) vier weitere Schweizerinnen in den Top Ten. Den Sieg sichert sich die Holländerin Puck Pieterse, die auch in ihrem dritten Short-Track-Rennen in dieser Saison siegt.

Bei den Männern schaffen ebenfalls fünf Schweizer den Sprung unter die ersten zehn. Wie Nicole Koller schramme auch Thomas Litscher als Vierter knapp am Podest vorbei. Unmittelbar hinter ihm erreichen Dario Lillo und Lars Forster das Ziel. Marcel Guerrini wird Neunter, Vital Albin belegt Platz 10. Der Amerikaner Christopher Blevins ist im fünften Saisonrennen in dieser Disziplin erneut nicht zu bezwingen. Litscher rückt in der Gesamtwertung vom 6. auf den 3. Rang vor.