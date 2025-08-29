Ayuso sorgt für nächsten UAE-Etappensieg an der Vuelta

Die 7. Etappe der Vuelta mit der nächsten Bergankunft in den Pyrenäen endet mit einem Solosieg des Spaniers Juan Ayuso. Das Leadertrikot bleibt auf den Schultern des Norwegers Torstein Träen.

Juan Ayuso hält sich beim Siegerjubel die Ohren zu. Foto: JAVIER LIZON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Schon wieder schlägt ein Fahrer des Teams UAE Emirates zu! Juan Ayuso sorgte in der 188 km langen Bergetappe bereits für den dritten aufeinanderfolgenden Tagessieg für die Equipe, die sich an dieser 80. Spanien-Rundfahrt auch ohne ihren pausierenden Superstar Tadej Pogacar zum Ziel gesetzt hat, Topfavorit Jonas Vingegaard im Kampf um den Gesamtsieg herauszufordern.

Ayuso, der tags zuvor in der schweren Pyrenäen-Etappe eingebrochen war, reüssierte aus einer ursprünglich zwölfköpfigen Ausreissergruppe heraus. Den zweitplatzierten Italiener Marc Frigo distanzierte er um 1:14 Minuten. Die Gruppe mit den Favoriten erreichte das Ziel in Cerler unweit der französischen Grenze mit gut zweieinhalb Minuten Rückstand.

Im Schlussanstieg war ein Angriff von Ayusos Teamkollegen João Almeida gegen Vingegaard nicht von Erfolg gekrönt. Auch Torstein Träen im roten Leadertrikot liess sich nicht abschütteln. Der Norweger führt die Gesamtwertung nach wie vor mit 2:33 Minuten Vorsprung vor Vingegaard an.

Nach zwei anspruchsvollen Tagen in den Pyrenäen bekommen in der 8. Etappe vom Samstag aller Voraussicht nach die Sprinter wieder eine Chance auf den Etappensieg. Die 163,5 km lange Strecke führt über vorwiegend flaches Gelände von Monzon nach Saragossa, bevor am Sonntag zum Abschluss der ersten Vuelta-Woche die nächste Bergankunft ansteht.