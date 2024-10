Vierter Rang für Marc Hirschi

Guter Auftritt von Marc Hirschi in Italien. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch 1/4

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Hirschi sammelt in Venetien weiter Spitzenplätze. Nach dem 5. Platz letzten Mittwoch am Giro del Veneto fährt der Berner am Sonntag in der Veneto Classic über 191,7 km von Soave nach Bassano del Grappa einen 4. Platz heraus. Hirschi erreicht das Ziel 20 Sekunden nach Sieger Magnus Cort aus Dänemark.