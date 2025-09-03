Herzbeutelriss bei Rad-Star Froome festgestellt

Chris Froome verletzt sich bei seinem Sturz vor wenigen Tagen im Training in Südfrankreich ernsthafter als vorerst angenommen. Der Brite zieht sich neben Knochenbrüchen einen Herzbeutelriss zu.

Chris Froome verletzt sich bei seinem Trainingssturz ernsthafter als vorerst angenommen. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Sorge um Chris Froome (40). Gemäss einer ersten Diagnose hatte der vierfache Gesamtsieger der Tour de France einen Pneumothorax, fünf Rippenbrüche und einen Lendenwirbelbruch erlitten. Bei einem operativen Eingriff sei nun auch der Herzbeutelriss, hervorgerufen durch ein stumpfes Brusttrauma, festgestellt worden, wie Froomes Frau Michell der britischen Zeitung «The Times» erzählt hat. «Es war offensichtlich viel ernster als ein paar Knochenbrüche. Ihm geht es gut, aber die Genesung wird langwierig. Er wird eine Weile nicht Rad fahren können.»

Der 40-jährige Froome war nach dem Unfall per Helikopter ins Spital in Toulon überführt und dort operiert worden. Der in Nairobi in Kenia geborene Brite soll mit über 45 Stundenkilometern gegen ein Verkehrsschild geprallt sein.

Der neuerliche Sturz – Froome war bereits vor sechs Jahren kurz vor Beginn der Tour de France schwer verletzt worden – könnte auch das Karriereende des Briten bedeuten. Sein Vertrag hat noch bis zum Ende der laufenden Saison Gültigkeit.