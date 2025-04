1/4 Die Ultra-Radfahrerin Isa Pulver ist mit dem Velo verunfallt. Foto: PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Ultra-Radfahrerin Isa Pulver erlebte kurz vor dem Start in die neue Saison einen Schreckmoment. Die mehrfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin wurde im Training von einem Auto erfasst und zu Fall gebracht.

Der vom Autolenker verschuldete Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Region Solothurn, wie Pulvers Medienstelle mitteilte. Dabei schlug die 54-jährige Ausdauersportlerin mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Dort wurde bei Pulver eine Brustbeinverletzung diagnostiziert. Am Kopf wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die Athletin sollte das Spital bereits am Mittwoch wieder verlassen können.

Den geplanten Saisoneinstieg mit dem Start am Race Across Italy vom kommenden Wochenende muss die Schweizerin jedoch verschieben. Die Teilnahme am Saisonhöhepunkt, dem Race Across America im Juni, ist laut ihren Ärzten aktuell nicht in Gefahr.