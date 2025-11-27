Im September ist der ehemalige Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas vom Profi-Radsport zurückgetreten. Seinem langjährigen Team bleibt er aber erhalten: Der Waliser wird ab der kommenden Saison Renndirektor bei Ineos.

Geraint Thomas, Sieger der Tour de France 2018, übernimmt bei seinem langjährigen Team Ineos-Grenadiers eine Schlüsselrolle: Der 39-jährige Waliser, der im Herbst seine aktive Karriere beendet hat, wird zum neuen Renndirektor der britischen Rad-Equipe ernannt.

In dieser Funktion soll Thomas die Profis des Teams begleiten, beraten und mit seiner langjährigen Erfahrung prägen. Auch bei der Rekrutierung von Fahrern soll er mitwirken. Der Brite hat in seiner Laufbahn immer wieder auch auf Schweizer Terrain überzeugt: 2021 gewann er die Tour de Romandie, ein Jahr später entschied er die Tour de Suisse für sich – Erfolge, die seinen Ruf als kompletter Rundfahrer festigten.

Entsprechend erfreut zeigt sich Ineos-Teamchef Dave Brailsford (61) über das Engagement seines einstigen Schützlings: «Geraint steht sinnbildlich dafür, was es heisst, ein Grenadier zu sein. Er weiss, was der Prozess braucht, wie mit den Höhen und Tiefen des Spitzensports umzugehen ist und seine Bereitschaft, dies jetzt zu teilen und anderen als Mentor zu dienen, ist ein grosser Gewinn für das Team.»