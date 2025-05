Roglic übernimmt Gesamtführung am Giro d'Italia

Zwei Verletzte beim Massensturz in Etappe 6

Der schwere Massensturz vom Donnerstag in der 6. Etappe des Giro d'Italia fordert zwei Verletzte, wie am Tag danach bilanziert wird. Der Australier Jay Hindley, der Giro-Sieger von 2022 war auf der glitschigen Strasse als Erster zu Boden gegangen, erlitt eine leichte Gehirnerschütterung sowie einen Bruch am dritten Lendenwirbel. «Aber ansonsten geht es mir gut», schrieb der Profi auf Instagram.

Schlimmer erwischte es den deutschen Juri Hollmann. Der 25-Jährige habe sich einen doppelten Bruch des rechten Unterarms und einen komplizierten Bruch der rechten Hüfte zugezogen, teilte sein Team Alpecin-Deceuninck auf der Plattform X mit.