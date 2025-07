Marlen Reusser verliert das Leadertrikot beim Giro d'Italia der Frauen. In der zweiten Etappe über 92 km von Clusone nach Aprica übernimmt die Britin Anna Henderson die Führung. Reusser liegt nun 15 Sekunden zurück auf Platz 2.

Marlen Reusser (in Pink) muss das Leadertrikot am Giro der Frauen wieder abgeben. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Marlen Reusser muss das Leadertrikot am Giro d'Italia der Frauen in der 2. Etappe an die Britin Anna Henderson abgeben.

24 Stunden nach dem Auftaktsieg im Zeitfahren erreichte die Bernerin das Ziel am Montag nach 92 leicht ansteigenden Kilometern von Clusone nach Aprica unweit der Grenze zum Engadin als Etappenfünfte mit den ersten Verfolgerinnen einer auf zwei Fahrerinnen geschrumpften Ausreissergruppe.

Henderson, die nicht zu den meistgenannten Anwärterinnen auf den Gesamtsieg gehört, setzte sich im Sprint vor ihrer französischen Mit-Ausreisserin Dilyxine Miermont durch. Die 26-Jährige schob sich damit in der Gesamtwertung um 15 Sekunden vor die nun im 2. Rang klassierte Schweizer Topfavoritin.

Mit Lotte Kopecky büsste eine von Reussers ersten Herausforderinnen im Kampf um den Gesamtsieg Zeit ein. Die Belgierin musste sich hinter dem Schweizer Trio Steffi Häberlin (35.), Petra Stiasny (38.) und Elena Hartmann (39.) mit Rang 40 begnügen und verlor damit weitere 1:42 Minuten auf Reusser. Die Italienerin Elisa Longo Borghini traf mit Reusser im Ziel ein und liegt nach wie vor 31 Sekunden hinter der Schweizerin.