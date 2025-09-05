Christa von Niederhäusern fehlt wenig zum vierten WM-Titel.
Foto: MAXIME SCHMID
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Christa von Niederhäusern verpasst in Monthey an den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis in der Disziplin Pumptrack ihren vierten WM-Titel nach 2018, 2022 und 2023 um zwei Hundertstel. Die 27-jährige Bernerin muss im Final Sabina Kosarkova den Vortritt lassen, die Tschechien verteidigt ihren Titel erfolgreich.
Bei den Männern gewnnt Tristan Borel ebenfalls Silber. Der 23-jährige Waadtländer ist im Final um 14 Hundertstel langsamer als der Franzose Eddy Clerté. Im Kampf um Bronze unterliegt der Berner Sirio Grünig dem Holländer Jesse Elzenga.
