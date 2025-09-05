An der Mountainbike-WM im Wallis gibts im Pumptrack zweimal Silber für die Schweiz. Eine holt Christa von Niederhäusern, eine Tristan Borel.

Christa von Niederhäusern fehlt wenig zum vierten WM-Titel. Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Christa von Niederhäusern verpasst in Monthey an den Mountainbike-Weltmeisterschaften im Wallis in der Disziplin Pumptrack ihren vierten WM-Titel nach 2018, 2022 und 2023 um zwei Hundertstel. Die 27-jährige Bernerin muss im Final Sabina Kosarkova den Vortritt lassen, die Tschechien verteidigt ihren Titel erfolgreich.

Bei den Männern gewnnt Tristan Borel ebenfalls Silber. Der 23-jährige Waadtländer ist im Final um 14 Hundertstel langsamer als der Franzose Eddy Clerté. Im Kampf um Bronze unterliegt der Berner Sirio Grünig dem Holländer Jesse Elzenga.