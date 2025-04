1/6 Pirmin Lang war einst Rad-Profi. Und Doper. Zuletzt wollte er ein Mountainbike-Team aufbauen. Dieses wird aber aufgelöst. Der Grund? Foto: foto-net / Cor Vos

Darum gehts Schweizer Mountainbike-Team verschwindet und hinterlässt verbrannte Erde bei Athleten

Teamchef Pirmin Lang war Teil eines Doping-Netzwerks

Lang führte zuvor das Schweizer Strassen-Nachwuchsteam SRA Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Ein Schweizer Mountainbike-Team verschwindet, bevor es richtig entstanden ist. Und hinterlässt viel verbrannte Erde. «Ich wurde angelogen. Jetzt ist meine Karriere versaut», sagt Rad-Profi Thomas Litscher (35). Und Ramona Forchini (30), einst Weltmeisterin im Mountainbike-Marathon: «Ob ich eine Klage einreiche, ist noch offen. Die Enttäuschung über den Verlauf bleibt so oder so.»

Doch was ist überhaupt passiert? Das Team «MTB Procycling», wie es im Firmenindex genannt wird, hatte Grosses vor. «Es fördert den Radsport, vermarktet und sponsert Athleten, bildet Jugendliche im Radsport unter Einhaltung der UCI Regeln aus, fördert die Anstellung, Bildung und Beschäftigung von Athleten, erzeugt und vertreibt Produkte, die in direktem und indirektem Zusammenhang mit dem Vereinszweck stehen», heisst es unter anderem. Doch nun lautet der Status auf dem Betreibungsamt: «In Auflösung».

An der Spitze des Debakels steht Pirmin Lang (40). Der ehemalige Velo-Profi war der Teamchef des neuen Schweizer Rad-Rennstalls. Lang? Sein Name dürfte den meisten weniger durch seine Erfolge (2002 Schweizer Quer-Vize-Meister), als vielmehr durch seine Doping-Vergehen in Erinnerung sein. Er war Teil des grossen Doping-Netzwerks, das durch die «Operation Aderlass» aufgedeckt worden war.

2020, als sich die Schlinge der Ermittler immer mehr zuzog und ihn die NZZ mit kritischen Fragen konfrontierte, gab er auf Twitter alles zu. «Ich habe in meiner Karriere als Radprofi betrogen», schrieb Lang. Und: «Ich habe gelogen und bin für meine Taten verantwortlich.» Lang hatte seine Taten stets verheimlicht – auch gegenüber seiner Frau und Familie.

Fahrererträge, aber kein Hauptsponsor? «Geht gar nicht»

«Klar habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich unter so einer Person fahren wollte», erzählt Forchini heute. Aber erstens habe sie im persönlichen Gespräch mit Lang, der später das Schweizer Strassen-Nachwuchsteam SRA (Swiss Racing Academy) und damit den Vorgänger des heutigen Tudor-Teams geführt hatte, einen sehr guten Eindruck gehabt. Und zweitens habe er seine Fehler der Vergangenheit eingeräumt, so Forchini.

Das Problem: Lang vertraute seinem Ostschweizer Geschäftspartner Saki Tzikas (52) blind. Dieser hatte erklärt, die Supermarktkette Spar würde für die Finanzierung des Velo-Teams aufkommen. Bloss: Unterschrieben war nie etwas. Forchini: «Dass man in einer solchen Situation trotzdem schon Fahrer unter Vertrag nimmt, geht gar nicht. Und von Lang habe ich seither nie mehr etwas gehört», so Forchini.

Immerhin: Forchini hat mit BIXS Performance Race Team ein neues Team gefunden und Litscher fährt für eine tschechische Mannschaft. Für die anderen ergaben sich noch keine guten Lösungen. Was darum bleibt, ist die Erinnerung an ein Rad-Debakel, das hätte vermieden werden können. Lang wollte sich gegenüber Blick nicht äussern.