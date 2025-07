Short-Track-Gold für Luca Schätti

1/2 Luca Schätti posiert mit der Goldmedaille. Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Dario Lillo (5.) und Fabio Püntener (9.) fuhr die Equipe von Swiss Cycling in diesem Cross-Country-Rennen zwei weitere Top-Ten-Plätze ein. Ähnlich erfolgreich waren die Frauen mit Platz 2 und 3 durch Nicole Koller und Linda Indergand unterwegs.

Die EM, deren Prestige nicht allzu hoch ist, wird von den Schweizer Equipe heuer besser besucht als auch schon. Mit Blick auf die Heim-WM im September in Crans-Montana, bei der die begrenzte Anzahl an Startplätzen eine hohe Hürde darstellt, ist jedes Resultat wichtig. Alessandra Keller, Nino Schurter oder Mathias Flückiger traten am Donnerstag allerdings nicht an.