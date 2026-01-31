Jan Christen gewinnt Saudi-Tour-Gesamtwertung

Jan Christen triumphiert: Der 21-jährige Aargauer gewinnt die AlUla Tour in Saudi-Arabien. Mit einem Solo-Sieg auf der Schlussetappe sichert sich der Radprofi vom Team UAE Emirates auch den ersten Gesamtsieg seiner Karriere.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Jan Christen gewinnt die fünfte und letzte Etappe der AlUla Tour, einer Rundfahrt der zweithöchsten Kategorie. Mit seinem sechsten Profisieg sichert sich der 21-jährige Aargauer vom Team UAE Emirates auch die Gesamtwertung.

Christen kommt nach 164 km solo ins Ziel und distanziert im letzten Teilstück der Rundfahrt durch Saudi-Arabien den Südafrikaner Byron Munton um elf Sekunden und eine Gruppe um seinen spanischen Teamkollegen Igor Arrieta um etwas mehr als eine halbe Minute.

Im Gesamtklassement macht Christen einen Sprung von Rang 14 an die Spitze. Am Ende liegt er 15 Sekunden vor dem Kolumbianer Sergio Higuita und feiert zum ersten Mal in seiner Karriere den Gewinn einer Gesamtwertung. Christens Landsmann Yannis Voisard klassiert sich in der Endabrechnung auf Position 6. Vor der Schlussetappe hat der 27-Jährige das Gesamtklassement noch angeführt.