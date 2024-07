Seit dem 29. Juni rollen die Radstars der Welt im Rahmen der Tour de France über die Strassen Frankreichs. Mit diesem Lexikon weisst du Bescheid, was mit einem Maillot Vert oder dem Peloton gemeint ist und überzeugst als Profi vor dem TV.

An der Tour de France gibt es insgesamt vier verschiedenfarbige Trikots oder «Maillots». Jede Farbe steht dabei für den Leader in einer bestimmten Wertung. Die vier Maillots können daher nach (fast) jeder Etappe den Besitzer wechseln.

Maillot Vert – Das grüne Trikot

Das Maillot Vert kennzeichnet den Fahrer mit den meisten Punkten, die man an verschiedenen Stellen einer Etappe sammeln kann. Dazu gehört die Zielankunft sowie Zwischensprints, wodurch vor allem Sprintexperten um das grüne Trikot kämpfen. Die Punktewertung gibt's seit 1953.

Maillot Jaune – Das gelbe Trikot

Im Gegensatz zum Maillot Vert geht es beim Maillot Jaune nicht um Punkte, sondern wie bei der Tour im Allgemeinen um Zeit. Wer über alle bisherigen Etappen kumuliert am kürzesten für die Erreichung des Ziels benötigt hat, darf den jeweils folgenden Abschnitt im gelben Trikot in Angriff nehmen.

Maillot Blanc à pois rouges – Das gepunktete Bergtrikot

Während die Strassenradrennen wie die Tour de France nicht wie beim Mountainbike über Sprünge führen, müssen die Athleten trotzdem ordentlich Höhenmeter gutmachen. Jedes Jahr gibt es sogenannte Bergetappen und seit 1975 ein eigenes Maillot dafür. Das rot gepunktete Trikot zeichnet den besten Bergfahrer aus. Rekordhalter ist der Franzose Richard Virenque mit insgesamt sieben Siegen in der Bergwertung.

Maillot Blanc – Das weisse Trikot

Eingeführt in 1975, verschwand das Maillot Blanc 13 Jahre wieder, bis es 2000 wieder vergeben wurde. Es zeichnet den besten Fahrer unter 25 Jahren aus und gilt als Indiz für eine mögliche Weltkarriere, wie die Beispiele der ehemaligen Weisses-Trikot-Sieger Denis Menchov oder Andy Schleck zeigen.

Das Regenbogentrikot

Ebenfalls andersfarbig als das eigentliche Teamdress ist das Regenbogentrikot. Es steht für den aktuellen Weltmeister und wird somit wie die vier oben beschriebenen ebenfalls nur von jeweils einer Person getragen. Frühere Weltmeister gehen im Trikot ihres Teams an den Start, führen die Regenbogenstreifen jedoch auf den Ärmeln auf.

Peloton

Das Peloton bezeichnet an der Tour de France die grösste Ansammlung von Fahrern und steht für das Hauptfeld eines Rennens. Im TV ist in der Regel zu sehen, wie viele Sekunden oder Minuten Rückstand das Peloton auf die Spitzengruppe, den Tête de la course, aufweist.