Marc Hirschi geht an der Luxemburg-Rundfahrt als Gesamtvierter ins Zeitfahren am zweitletzten Renntag.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Vorjahressieger, Marc Hirschi, klassierte sich auch in der 3. Etappe am Freitag auf dem 4. Rang – hinter zwei Ausreissern und Mathieu van der Poel.

Den Etappensieg holte sich nach 200 Kilometern von Rosport nach Diekirch der Belgier Mauri Vansevenant vor dem Italiener Davide Formolo.

Mit seinem Solosieg löste Vansevenant Van der Poel als Gesamtführender ab. Hirschis Rückstand auf Vansevenant beträgt vor dem Zeitfahren am Samstag und der Schlussetappe am Sonntag 49 Sekunden, jener auf den drittplatzierten Van der Poel 15 Sekunden.

Marc Hirschi mischt in Luxemburg vorne, aber nicht ganz vorne mit. Foto: GIAN EHRENZELLER

Das Strassenrennen an der am Samstag beginnenden WM in Zürich steht am Sonntag nächster Woche auf dem Programm.