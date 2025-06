Sichert sich den Gesamtsieg an der Bike-Revolution-Serie: Dario Lillo. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Ostschweizer Dario Lillo und Ramona Forchini haben die Gesamtwertung der Mountainbike-Rennserie Bike Revolution für sich entschieden. Beim letzten von vier Rennen in Davos triumphierten Luca Schätti bei den Männern und Forchini bei den Frauen.

Lillo zog mit einem 2. Platz in der Gesamtwertung noch an Marcel Guerrini vorbei. Guerrini gewann beide Rennen, bei denen er am Start stand. Beim Finale in Davos fehlte er.