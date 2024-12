Belgische Rad-Legende van Looy verstorben

Am 20. Dezember hätte Rik van Looy seinen 91. Geburtstag gefeiert. Dazu kommt es nicht mehr. Die belgische Rad-Legende ist kurz vorher verstorben.

1/2 Rik van Looy (vorne) ist gestorben. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Einer der grössten belgischen Radrennfahrer ist nicht mehr. Rik van Looy ist gemäss übereinstimmenden Medienberichten wenige Tage vor seinem 91. Geburtstag verstorben.

Van Looy wurde zweimal Strassen-Weltmeister, 1960 auf dem Sachsenring in Deutschland und 1961 in Bern. In seinem Palmarès hat er zudem Siege bei allen fünf Monumenten (Mailand – Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris – Roubaix, Lüttich – Bastogne – Lüttich, Lombardei-Rundfahrt) stehen. Bei der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Spanien-Rundfahrt entschied Van Looy insgesamt 39 Etappen für sich.