«Die 14. ist die letzte» – Linda Indergand bestreitet im Wallis ihre letzte Mountainbike-WM.
Foto: MAXIME SCHMID
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Nach der laufenden Saison tritt Linda Indergand vom Montainbike-Sport zurück. Dies kündigte die 32-jährige Urnerin nach dem Shorttrack-Rennen an der Mountainbike-WM im Wallis an. «2011 bestritt ich im Wallis meine erste Heim-WM. Die jetzige 14. WM ist meine letzte. Der Kreis schliesst sich», sagte Indergand gegenüber SRF.
2011 hatte sich Indergand an den Titelkämpfen in Champéry zur Junioren-Weltmeisterin gekürt. Ihr grösster Karriere-Erfolg ist der Gewinn von Olympia-Bronze 2021 in Tokio, als sie gemeinsam mit Jolanda Neff und Sina Frei für einen historischen Dreifachtriumph sorgte. Hinzu kommen EM-Silber 2017, Podestplätze im Cross-Country-Weltcup, WM-Gold mit dem Team 2023 und zahlreiche WM-Erfolge in der Disziplin Eliminator.
