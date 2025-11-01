Ex-Weltmeister und dreifacher Tour-de-Suisse-Sieger tritt ab

Auf Schweizer Strassen, wie hier auf der Tremola, oft erfolgreich unterwegs: Rui Costa aus Portugal.
Foto: GIAN EHRENZELLER
Rui Costa, der dreifache Gesamtsieger der Tour de Suisse und Strassen-Weltmeister im Jahr 2013, tritt zurück. Dies vermeldet der 39-jährige Portugiese per Instagram.
Costa feierte in seiner Karriere 33 Siege und war lange Zeit der beste Portugiese. Von 2012 bis 2014 gewann er dreimal in Folge die Tour de Suisse. Erst in den vergangenen Jahren schob sich João Almeida an ihm vorbei.
«Ich bin gesegnet, meinen Traum gelebt zu haben, gewonnen zu haben, hingefallen und wieder aufgestanden zu sein und meinen Schutzengel immer bei mir gehabt zu haben, bei jeder Kurve auf der Strasse», betonte er. «Ich danke allen Teams, die Teil dieser Reise waren, und der Nationalmannschaft - es war eine grosse Ehre, unsere Flagge in alle Ecken der Welt zu tragen.»
