Zweiter Vuelta-Etappensieg von Philipsen

Der Belgier Jasper Philipsen sichert sich im Massensprint den zweiten Sieg an der diesjährigen Vuelta. Der 27-Jährige setzt sich in der 8. Etappe nach 163 Kilometern in Saragossa durch.

Jasper Philipsen war der stärkste Sprinter in Saragossa. Foto: Miguel Oses

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Hinter Philipsen, der schon die 1. Etappe für sich entschieden hatte, fuhren der italienische Routinier Elia Viviani und der Brite Ethan Vernon ins Ziel. Der Aargauer Fabio Christen belegte im bis in die Schlusskilometer ereignislosen Rennen den 9. Platz.

In der Gesamtwertung blieb in den vorderen Rängen alles beim Alten: Es führt der Norweger Torstein Träen 2:33 Minuten vor Topfavorit Jonas Vingegaard. Dritter ist knapp hinter dem Dänen der Portugiese João Almeida.

Am Sonntag wird wieder Bewegung ins Gesamtklassement kommen. Auf das Feld wartet ein gut 13 Kilometer langer Schlussaufstieg Richtung Skigebiet von Valdezcaray. Der Wintersportort ist zum fünften Mal Zielort einer Etappe der Spanien-Rundfahrt.