Die Schweiz nimmt Abschied von Rad-Talent Furrer (†18)

Die Trauer in der Schweiz ist gross: Muriel Furrer (†18) ist tot. Die junge Radfahrerin ist am Freitag ihren Verletzungen erlegen. Die Anteilnahme ist gross.

Unser Land trauert um Muriel Furrer (†18). Nach dem schweren Sturz am Donnerstag an der Rad-WM ist die Zürcherin am Freitag im Universitätsspital in Zürich ihren Verletzungen erlegen.

«Ich bin fassungslos», schreibt Bundesrätin und Sportministerin Viola Amherd auf X. «Den Angehörigen spreche ich mein herzliches Beileid aus. Meine Gedanken sind bei der gesamten Radsport-Familie.»

Trauer um Muriel Furrer: Die Schweizer Rad-Juniorin ist tot.