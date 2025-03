Noemi Rüegg bei Mailand-Sanremo auf dem Podest

Das Podest mit Noemi Rüegg auf der dritthöchsten Stufe. Foto: Marco Alpozzi

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Noemi Rüegg wird beim Rad-Klassiker Mailand-Sanremo Dritte. Das Frauen-Rennen über 156 Kilometer führte von Genua nach Sanremo.

Die erste Austragung des Rennens auf der Frauen-Tour nach 20-jähriger Absenz geht an die Holländerin Lorena Wiebes.

Wiebes gewinnt den Sprint in einer Zwölfergruppe vor ihrer Landsfrau Marianne Vos und der formstarken Rüegg. Diese hatte im Januar die Tour Down Under für sich entschieden.