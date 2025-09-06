Die Schweizer Mountainbikerin Anna Weinbeer gewinnt an den Weltmeisterschaften im Wallis Silber in der Kategorie Marathon.

Erneut Silber für die Schweiz: Anna Weinbeer folgt auf Sina Frei, die im Vorjahr an der WM in Snowshoe Mountain Platz 2 im Marathon belegte. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nächste Schweizer Medaille an der WM im Wallis. Anna Weinbeer holt wie im Vorjahr Landsfrau Sina Frei Silber im Mountainbike-Marathon.

Die Baslerin musste sich in Verbier nach 125 Kilometern, 5000 Höhenmetern und mehr als sieben Stunden Fahrzeit einzig der Amerikanerin Kate Courtney geschlagen geben. Auf die Siegerin büsste Weinbeer knapp vier Minuten ein.

Das Podest komplettierte Mona Mitterwallner. Die dreifache Weltmeisterin aus Österreich musste sich nach den Titeln 2021, 2023 und 2024 mit Platz 3 begnügen.