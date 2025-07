Bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Rheinland-Pfalz kam es zu einem tragischen Unfall. Zwei Fahrer stürzten mit 60 km/h über die Bande in den Zuschauerraum. Es gab mehrere, teils schwer verletzte Personen. Die Veranstalter haben das Rennen abgebrochen.

Bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften kam es zu einem heftigen Unfall. (Symbolbild) Foto: Anadolu via Getty Images

Darum gehts Schwerer Unfall bei Bahnrad-Meisterschaften in Dudenhofen (De) mit mehreren Verletzten

Zwei Fahrer stürzen mit 60 km/h über die Bande in Zuschauerbereich

12 Personen betroffen, 2 Schwerverletzte per Hubschrauber in Kliniken gebracht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei einem schweren Unfall während der deutschen Bahnrad-Meisterschaften in Dudenhofen, Rheinland-Pfalz, sind am Sonntag zwölf Personen verletzt worden. Wie unter anderem der Südwestrundfunk (SWR) berichtet, stürzten zwei Fahrer beim Halbfinal des Keirin-Eliterennens mit etwa 60 km/h über die Bande in den Zuschauerbereich.

Der Unfall ereignete sich laut Patrick Moster, Sportdirektor beim Bund Deutscher Radfahrer, bei einem Gerangel um die Positionen 4, 5 und 6. «Es war ein relativ hohes Tempo, bei dem man das Rad sehr gut unter Kontrolle haben muss. Dann kam es zu einem Fahrfehler und in der Folge zu diesem Sturz», erklärte Moster gegenüber SWR. Die beiden Fahrer erlitten Schürfverletzungen und Prellungen, während mehrere Zuschauer teils schwer verletzt wurden.

«Abbruch war alternativlos»

Thomas Hauser, organisatorischer Leiter Rettungsdienst Vorderpfalz, bestätigte: «Ein Radfahrer ist über die Leitplanke hinausgeflogen und mehrere Zuschauer wurden in Mitleidenschaft gezogen.» Insgesamt waren zwölf Personen betroffen, einschliesslich der Radfahrer. Zwei Schwerverletzte wurden per Hubschrauber in umliegende Kliniken gebracht, acht weitere Verletzte mit Schürf- und Schnittwunden in Spitäler transportiert.

Nach dem Vorfall wurde die Veranstaltung vorzeitig abgebrochen. Oliver Streich, Vizepräsident bei German Cycling für Marketing und Kommunikation, betonte bei SWR: «Die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern, Zuschauerinnen und Zuschauern geht immer vor. Der Veranstaltungsabbruch war deshalb alternativlos.» Jens Hartwig, 1. Vorsitzender vom RV Dudenhofen 1908, zeigte sich schockiert: «Wir haben hier in Dudenhofen fünf Tage lang ein Radsport-Fest erlebt. So ein Ende der Veranstaltung hat sich natürlich niemand gewünscht.»