Schwerer Sturz überschattet vorletzte Tour-Etappe

1/4 Kaden Groves kann seinen Solo-Sieg kaum fassen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Gesamtklassement gab es in den vordersten Positionen keine Änderung. Sofern Tadej Pogacar am Sonntag das Ziel erreicht, feiert er in Paris den vierten Tour-Sieg. Der Fahrer im Gelben Trikot wird am Schlusstag nicht mehr angegriffen.

Groves' Sieg wäre keine Überraschung gewesen, hätte er sich im Sprint der rund zehnköpfigen Fluchtgruppe durchgesetzt. Doch der 26-Jährige konnte sich 15 km vor dem Ziel kampflos absetzen.

Das Finale war bei Regenwetter auf den glitschigen Strassen zunächst durch einen schweren Sturz von Ivan Romeo überschattet worden. Der Spanier griff aus der Spitzengruppe heraus an und kam nach einer Abfahrt in einer Kurve zu Fall. Danach herrschte während ein paar Minuten Unordnung. Niemand nahm die Verfolgung von Groves auf.

Der Australier gewann erstmals eine Etappe der Tour de France. An der Vuelta war er schon sieben Mal erfolgreich gewesen, am Giro zweimal.

Übrigens: Der schwer gestürzte Romeo fährt allen Schürfungen zum Trotz weiter und kommt 22 Minuten nach dem Sieger ins Ziel.